село Шилкинский Завод, село Шилкинский Завод, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Шилкинский Завод

Сретенский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Шилкинская волость
817Шилкинское сел., вол. пр.Крестьянских дворов: 155. Остальных дворов: 15. Всех дворов: 171. 1070

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Нерчинско-заводской округ, Шилкинская волость
село Шилкинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Сретенский район
27507Шилкинский Заводсело52°34'118°39'N-50-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Сретенский муниципальный район, Шилко-Заводское сельское поселение
76640455101с Шилкинский Заводсело
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