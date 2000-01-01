сельцо Поляна, сельцо Поляна, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Поляна

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о земельных операциях в пределах Глебовской волости деревни Поляна. 1907–1908 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Опись 1. Дело 58.
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли на 2 душевых пая крестьянину Глебовской волости села Поляны, Е. Г. Гамогину. 1912 г. // Гос. архив Ярославской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3679Поляна (Братовщина), сц. вл.при пруде.121273231

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4334Поляна деревня389133133
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