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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Юркино, Горской волости, Ямбургского уезда, Д. Кузьминым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Юркино, Горской волости, Ямбургского уезда, П. Яковлевым. 1893–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Юркино, Горской волости, Ямбургского уезда, Ф. Васильевым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О выкупе наделов земли крестьянкой с. Юркино, Горской волости, Ямбургского уезда, М. Ивановой. 1894–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О перечислении крестьянина дер. Юркино Горской волости Ямбургского уезда Ивана Яковлева в духовное звание. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Юркино Горской волости Ямбургского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Об отводе крестьянам д. Юркино Горской волости Ямбургского у. отрубных участков. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5180Юркино, д. вл.при р. Луге.739229573
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Юркино д.71 стан741 участок8город Ямбург.
Юркино им.81 стан841 участок8город Ямбург.