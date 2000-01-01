деревня Юркино, Горкская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Юркино

Горкская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Юркино, Горской волости, Ямбургского уезда, Д. Кузьминым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Юркино, Горской волости, Ямбургского уезда, П. Яковлевым. 1893–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Юркино, Горской волости, Ямбургского уезда, Ф. Васильевым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
О выкупе наделов земли крестьянкой с. Юркино, Горской волости, Ямбургского уезда, М. Ивановой. 1894–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О перечислении крестьянина дер. Юркино Горской волости Ямбургского уезда Ивана Яковлева в духовное звание. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Юркино Горской волости Ямбургского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Об отводе крестьянам д. Юркино Горской волости Ямбургского у. отрубных участков. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5180Юркино, д. вл.при р. Луге.739229573

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Горкская волость
Юркино д.71 стан741 участок8город Ямбург.
Юркино им.81 стан841 участок8город Ямбург.

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