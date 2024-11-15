посёлок при станции Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Суроватиха

Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Сарлейская волость
84. Суроватиха (Александровское), село бывшее владельческое, при речке Пичесе, дворов 178, жителей 825, церковь православная, школа, ветряная мельница, кузница, 4 дегт. з Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Нижегородский уезд, Сарлейская волость
Железнодорожная станция: Суроватиха М.-К. ж. д.2470126
псл. Суроватиха при ст. «Суроватиха» М.-К. ж. д.14670126

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Дальне-Константиновская волость
Суроватиха поселок360Муравьихин.97Д.-Конст. 1127070

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район
19326Суроватихапос.ст.55°46'43°55'N-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Сельское поселение Суроватихинский сельсовет
22630448101п.ст Суроватихапоселок при станции (поселок станции)

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