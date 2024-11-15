Суроватиха
Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок при станции
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
84. Суроватиха (Александровское), село бывшее владельческое, при речке Пичесе, дворов 178, жителей 825, церковь православная, школа, ветряная мельница, кузница, 4 дегт. з Показать все
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Железнодорожная станция: Суроватиха М.-К. ж. д.2470126
псл. Суроватиха при ст. «Суроватиха» М.-К. ж. д.14670126
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Суроватиха поселок360Муравьихин.97Д.-Конст. 1127070
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19326Суроватихапос.ст.55°46'43°55'N-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Сельское поселение Суроватихинский сельсовет
22630448101п.ст Суроватихапоселок при станции (поселок станции)