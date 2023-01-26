агрогородок Озерцы, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Озерцы

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Старотолочинская волость
385. Озерцы, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 142, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Старо-Толочинская волость
5Село Озерцыпроселкер. ХвощеОзерецкому с. о. церк. земли23 398 398 10Озерецкого пр. 7545

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
аг. Озерцы246

Мы используем куки для улучшения работы сайта.