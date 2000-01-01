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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
По обвинению сына поселянина собственника колонии Вассерау Пришибской вол. Мелитопольского уезда Эдгара-Христиана Христианова Штейнигера в преступлении, предусмотренном 2 Показать все
По обвинению сына поселянина собственника колонии Вассерау Пришибской вол. Мелитопольского уезда Эдгара-Христиана Христианова Штейнигера в преступлении, предусмотренном 2 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1100Вассерау, колон. нем. вед. попечит. комит.при колодцах.331836196205Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
368. Виссерау, колония немцев, дворов 36, жителей 531, школа, 3 колесн. зав.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9279Воднеселор-н Михайлівськийсільрада Високівська