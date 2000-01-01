посёлок Алешенский, посёлок Алешенский, Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Алешенский

Коротоякский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. п. Алеменского Тресоруковской волости Мизилина Трофима Арсентьевича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись Показать все
Дело по обвинению жит. п. Алеменского Тресоруковской волости Субботина Ивана Гавриловича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1746Алешенский, пос. каз.при рч. Форостанке.382676263308Раскольничья молельня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Тресоруковская волость
824. Алешинский, поселок бывший государственный, при речке Хворостани, дворов 101, жителей 673

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Тресоруковская волость
Алеменский3093поселокАлеменского.115732
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