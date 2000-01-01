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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. п. Алеменского Тресоруковской волости Мизилина Трофима Арсентьевича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись Показать все
Дело по обвинению жит. п. Алеменского Тресоруковской волости Субботина Ивана Гавриловича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Д Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1746Алешенский, пос. каз.при рч. Форостанке.382676263308Раскольничья молельня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
824. Алешинский, поселок бывший государственный, при речке Хворостани, дворов 101, жителей 673
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Алеменский3093поселокАлеменского.115732