посёлок Кача, посёлок Кача, Качинский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Кача

Качинский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Украинская ССР, Город Севастополь, Нахимовский район
поселок городского типа Кача1340269553

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Нахимовский район
803707Качапгт44°47'00"33°32'00"L-36-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, Качинский муниципальный округ
67320000051п Качапоселок
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