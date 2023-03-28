железнодорожная станция Тешемля, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Тешемля

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Весско-Пятницкая волость
81Тешемля (Север. ж. д.) (стнц.)3-го стана, 1-го зем. уч.М. П. С.10426144012033железнодорожная службаСеверная железная дорогаводопрека из река Колп. Станц. ж. д., пчт. отд., кв. жапд. унт.-оф.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
686239Тешемляж.-д.ст.(нп)59°29'с.ш.35°38'в.д.O-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Тороповское сельское поселение
19605468226ж/д ст Тешемляжелезнодорожная станция

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