Гагарино
Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок при станции
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Село Феняево, Грязное и Д. Николаевка39Кн. Серг. и Леон. Никол. Гагарины1624832
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Гагарино ст. Павел.-Моск. линии Ряз.-Ур. ж. д.3127—1292182223ФеняевоЛесной склад
При ст. Гагарино торговый поселокъ3134при железной дороге528144289223Феняево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329295Гагаринопос.ст.54°02'с.ш.39°06'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617418156п.ст Гагаринопоселок при станции (поселок станции)