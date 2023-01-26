посёлок Красавичи, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Красавичи

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Дубровицкая волость
19Мест. Красовичитрактовойреч. ЖадунькеКрасовичск. с. о. 37112101Красовичск. пр. 12540
55Красовичи, д. причтатрактереч. Жадунькепричту Красовицкой церкви122Красович. прав. 12540

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Высоковский сельсовет
п Красавичи77

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
п. Красавичи78

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