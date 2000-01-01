другой Комудвановский, Котская волость, Березовский уезд (на 1912) — Familio

Комудвановский

Котская волость, Березовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
701Комудвановский, ул. остяк.при р. Малой Оби., Б.Оби.95120222729Почтовая станция.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Котская волость
Комудвановския юр., при р. Оби, на почт. тр.769¼771062566
Березовский уезд, Сосвинская волость
Комудвановския юр., при р. Оби, на почт. тр.7729222

Мы используем куки для улучшения работы сайта.