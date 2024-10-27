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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3012Нетрубеж нижний (Протасовка), сц. вл.при рч. Нетрубеже.402671488494Завод винокуренный. Фабрика бумажная.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
record_textВерст до почтыПочта
Нижний Нетрубеж (сельцо)13Колпенское почтово-телеграфное отделение
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
28419Вышенка-Александровка (Нижний Нетрубеж)селоН. Нетрубежскийрк. НетрубежВсего: 145. Крестьянского типа: 145.34539273737.317Нетрубеж, М.-К.-В. ж. д. : 6,4 км.п.-т. о. Колпна: 17 км.С/с,; шк. I-ой ст.