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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
26. Требухи, село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 139, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
27Дер. Требухипроселочнойр. ДнепреТребуховск. с. об. 51124110Борсуковск. пр12—
71Им. Требухипроселочнойр. ДнепреДв. Королько, пр. 11—Могил. соборн. ц. 13—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Калиновая196
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Калиновая192