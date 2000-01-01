деревня Попков-Луг, деревня Попков-Луг, Чересская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Попков-Луг

Чересская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Чересская волость
Попков-Луг, д., жит. 137 (65 м. 72 ж.), дес. 166, у. гор. 31 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Дрисса 15 в.
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