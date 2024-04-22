хутор Журчалка, хутор Журчалка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Журчалка

Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1259Журчалка, д. вл.при роднике Журчалке.203072732

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Кузнецкий район
780371Журчалкахутор52°58'46°52'N-38-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Кузнецкий муниципальный район, Сельское поселение Комаровский сельсовет
56640407111х Журчалкахутор
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