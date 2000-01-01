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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянкой с. Усадище, Спицынской волости, Гдовского уезда, В. Самсоновой. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
По жалобе крестьянина дер. Усадище Спицынской волости Гдовского уезда Михаила Федотова на отказ сельского общества в дополнительном наделении его полевой землей. 1900–190 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1106Усадище, д. каз.при оз. Чудском.2435208083
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Усадище д.244 стан2416 участок27город Гдов.
Усадище Александрова д.244 стан2416 участок27город Гдов.
Усадище Юшкова д.244 стан2416 участок27город Гдов.