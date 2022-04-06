станица Курочкинское, станица Курочкинское, Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1886) — Familio

Курочкинское

Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опросный лист о селе Курочкинском Кучерганской волости Астраханского уезда. Астраханская губерния. Нач. XX в, нач. XX в. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
45Курочкинское (Иски-Картузан), ст. каз.при ерике Малый Джурук.57½61½52191171Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Кучерганская волость
16. Курочкинское, село бывшее государственное, при ерике Безымянном, дворов 88, жителей 282, мечеть, 2 лавки
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