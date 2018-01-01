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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Трепало, XIX - первая четверть XX вв. Источник: goskatalog.ru
Трепало, XIX - первая четверть XX вв. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
55Никольская (Николка), д. вл. и каз.при колодцах и рч. Никольской.13991260302Сельское Управление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
38. Никольская, деревня бывшая государственная, при речке Никольской, дворов 107, жителей 565, волостное правление (уездный город в 13 верстах), школа, питейный дом. В 2 Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Никольская деревняНикольское козаков 1-ое—1210488—2315324821014
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Никольская
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19130Микільськеселоцентр сільської радир-н Полтавськийсільрада Микільська