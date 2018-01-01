село Никольское, село Никольское, Полтавська область (на 2018) — Familio

Никольское

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Трепало, XIX - первая четверть XX вв. Источник: goskatalog.ru
Трепало, XIX - первая четверть XX вв. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
55Никольская (Николка), д. вл. и каз.при колодцах и рч. Никольской.13991260302Сельское Управление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Никольская волость
38. Никольская, деревня бывшая государственная, при речке Никольской, дворов 107, жителей 565, волостное правление (уездный город в 13 верстах), школа, питейный дом. В 2 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Никольская волость
1.0Никольская деревняНикольское козаков 1-ое12104882315324821014

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Никольская волость
деревня Никольская

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19130Микільськеселоцентр сільської радир-н Полтавськийсільрада Микільська
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