хутор Крысты, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Крысты

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3438Крысты (Кресты), хут. вл.при колодцах.5811½51521

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Богородицкая волость
Хутор Кресты18Почтовое отделение Долгое

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Богородицкая волость
4545КрестыхуторНово-ПетровскийВсего: 12. Крестьянского типа: 11.20244442.77.54.3Змиевка, М.-К. ж. д. : 9,6 км.п. а. Богородицко-Становское: 7,5 км.К-т-з—III р.; т-з—II р.

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