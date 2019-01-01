деревня Ближнее Хорошово, деревня Ближнее Хорошово, Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ближнее Хорошово

Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Рождественская волость
18Хорошево Ближнее78

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Конаковский район
111445Ближнее Хорошоводеревня56°49'36°37'O-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
28630419106д Ближнее Хорошоводеревня
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