агрогородок Симоничи, Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Симоничи

Лельчицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Мозырский уезд
Сымоничи41Вишневские79228237

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Лельчицкая волость
411. Сименичи (Рыбниково), село бывшее владельческое, при реке Симоничской, дворов 58, жителей 376, церковь православная, постоялый двор

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Лельчицкая волость
Симоничи, имение8154938020
Симоничи, село84815454918020

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лельчицкий район, Симоничский сельсовет
д Симоничи764

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лельчицкий район, Симоничский сельсовет
аг. Симоничи345

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