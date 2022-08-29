деревня Ляховичи, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Ляховичи

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Мядельская волость
Ляховичи, ф. (Границкого), жит. 8 (2 м. 6 ж.), дес. 97, у. гор. 49 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Поставы 28 в.
Ляховичи, ф. (Бутковичей, Каминских и Войцеховского), жит. 38 (20 м. 18 ж.), дес. 25, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Старогабский сельсовет
д Ляховичи3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д. Ляховичи13

Мы используем куки для улучшения работы сайта.