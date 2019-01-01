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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2063Абакумово, с. вл.при прудах.16станов. кварт.100462473Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
772. Абакумово и Истья, село и деревня бывшая владельческая, дворов 113, жителей 635, волостное правление (уездный город в 16 верстах), церковь православная, лавка, базар Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Абакумово1271449616689250725255032сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Абакумово село3629при прудахъ1224184028204515—волостн. правл.Церк., сел. шк. и школа грам., вол. правл.
Абакумово, владел. усадьба3630при прудахъ—76134515—волостн. правл.
Усадьба Загоскина3631при колодце—3254515—Абакумово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346Абакумовосело54°16'с.ш.39°35'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625405106с Абакумовосело