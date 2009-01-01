агрогородок Олтуш, Малоритский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Олтуш

Малоритский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Олтушская волость
134. Олтуш, село бывшее владельческое, при озере Олтушском., дворов 53, жителей 572, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, часовня, школ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Брестский уезд, Олтушская волость
деревня Олтуш381117512832240003873787333

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Олтушская волость
ОлтушСело815116414Малорыта
ОлтушИмение30116414Малорыта

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Малоритский район, Олтушский сельсовет
д Олтуш642

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Малоритский район, Олтушский сельсовет
аг. Олтуш294

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