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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
385Низовка (*Орманчи, Узун-Оран), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Лозоватке.5818154376377Православный молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
190. Инзовка (Орманчи), колония болгар, при речке Лозоватке, дворов 161, жителей 1145, молитвенный дом, школа
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9556Інзівкаселоцентр сільської радир-н Приморськийсільрада Інзівська