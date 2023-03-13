- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
185Городище, д. вл.при р. Цне.19771267257
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
97. Городище, деревня бывшая владельческая, при речке Цоне, дворов 90, жителей 576
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
record_textВерст до почтыПочта
Городище Михайловка тож (деревня)8Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
198670Луначары (Городище)селоЛуначарскийрк. ЦонВсего: 104. Крестьянского типа: 104.23727150821.38.5Нарышкино, М.-Б.-Б. ж. д. : 8,5 км.п.-т. о. Нарышкино: 8,5 км.С/с; шк. I-й ст.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63815Луначарыдеревня52°54'с.ш.35°48'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54655428141д Луначарыдеревня