деревня Луначары, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Луначары

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
185Городище, д. вл.при р. Цне.19771267257

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Шеншинская волость
97. Городище, деревня бывшая владельческая, при речке Цоне, дворов 90, жителей 576

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Шеншинская волость
Городище Михайловка тож (деревня)8Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Урицкая волость
198670Луначары (Городище)селоЛуначарскийрк. ЦонВсего: 104. Крестьянского типа: 104.23727150821.38.5Нарышкино, М.-Б.-Б. ж. д. : 8,5 км.п.-т. о. Нарышкино: 8,5 км.С/с; шк. I-й ст.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
63815Луначарыдеревня52°54'с.ш.35°48'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Луначарское сельское поселение
54655428141д Луначарыдеревня

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