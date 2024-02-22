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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о перечислении села Городище Ладской волости Саранского уезда из Пушкинского в Голубцовский сельский Совет. 1926 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р2. Оп Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Городище Пушкинской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4425.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1512Городище (Никольское), с. вл.при р. Инсаре.3610206876Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
892. Никольское (Городище), село бывшее владельческое, при речке Инсаре, дворов 35, жителей 197, церковь православная