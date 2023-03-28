деревня Новое Кобыльниковское, Приводинская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Новое Кобыльниковское

Приводинская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Устюгского уезда Приводинской вол. д. Кобыльневской Ерофеевского о переселении на казенную Уфимскую дачу по р. Башаровке. 1889 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11119Кобылневская, д. разновед.при р. Двине.36115½134640

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Приводинская волость
1783. Кобыльневская, деревня бывшая государственная, при реке Двине, дворов 11, жителей 75, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Приводинская волость
2726КобыльневскоеПриводинск.Преображенскийбывшие государственные353244136

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