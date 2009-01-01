деревня Горлово, Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Горлово

Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Горлово53Франц Андр. Петкунов411114
Горлово55Конст. Мих. Жуховская3418

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Ряснянская волость
20Дер. Горловоторг. трактеруч. ГорловкаРактинскому с. о. 238266Ряснянск. пр. и еврейского6627

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Дрибинский район, Рясненский сельсовет
д Горлово9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Дрибинский район, Рясненский сельсовет
д. Горлово6

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