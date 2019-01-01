- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4256Васильевская, д. разновед.при р. Яхренге и оз. Яхренском.10484257175Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
793. Васильевская, деревня бывшая владельческая, при речке Яхренге, дворов 23, жителей 134, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
32ВасильевскаяВасильевск.БогородицкийЛевашевой10512245540
4—ВасильевскаяВеликодвор.Богородицкийбывшие государственные1051231011
5—ВасильевскаяВеликодвор.БогородицкийБыковых105121——
6—ВасильевскаяВеликодвор.Богородицкийбывшие государственные10512238
7—ВасильевскаяВеликодвор.БогородицкийЛоханиной10512123738
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Васильевское (торг. зав.) 4635деревняЗимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 29 км. Летнее: —.Зимнее: 147 км. Летнее: —.4648
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33419Васильевскаядеревня60°13'с.ш.41°19'в.д.P-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640420116д Васильевскаядеревня