деревня Васильевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Васильевская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4256Васильевская, д. разновед.при р. Яхренге и оз. Яхренском.10484257175Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Маныловская волость
793. Васильевская, деревня бывшая владельческая, при речке Яхренге, дворов 23, жителей 134, часовня, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Маныловская волость
32ВасильевскаяВасильевск.БогородицкийЛевашевой10512245540
4ВасильевскаяВеликодвор.Богородицкийбывшие государственные1051231011
5ВасильевскаяВеликодвор.БогородицкийБыковых105121
6ВасильевскаяВеликодвор.Богородицкийбывшие государственные10512238
7ВасильевскаяВеликодвор.БогородицкийЛоханиной10512123738

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Ратинский сельсовет
Васильевское (торг. зав.) 4635деревняЗимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 29 км. Летнее: —.Зимнее: 147 км. Летнее: —.4648

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
33419Васильевскаядеревня60°13'с.ш.41°19'в.д.P-37-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Раменское сельское поселение
19640420116д Васильевскаядеревня

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