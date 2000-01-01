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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже земли крестьянами д. Каменка Полновской волости Гдовского уезда крестьянам д. Чернечек Алексею Никифорову и Василию Григорьеву. 1902–1906 гг. // Центральный гос Показать все
Дело о крестьянине д. Каменки Полновской вол., Гдовского у., Петербургской губ., Сергееве Илье, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1897 г. // Гос. архив Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1501Каменка, д. вл.при рч. Дубенке.452971827Мельница водяная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Каменка (Козляева-Мельница) д.383 стан667 участок6почтово-телеграфное отделение Полна.