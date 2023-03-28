деревня Дуброва, Тупицинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Дуброва

Тупицинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
По прошению крестьян д. Дубровка Тупицынской волости Гдовского уезда Ивановых о переделе земли. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1183Дуброво, д. вл.при р. Отоке.451282225

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Тупицинская волость
Дуброво д.382 стан1265 участок9почтовое отделение Тупицино.

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