село Кунестино, село Кунестино, Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Кунестино

Приволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8287Кунестино, с.при рч. Восье.322844100134Церковь православная. Кунестинское волостное правление. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Купестинская волость
268. Купестино, село бывшее владельческое, при речке Воле, дворов 41, жителей 190, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Кунестинская волость
Кунестино с. ш.рч. Восья4043260104127231По вол. мужчины-промышлен. составляют 66,42% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % фабричн.-мужчин к населению в том же возрасте — 20,78 (44,76% всех промыш.); подв Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Кунестинская волость
село Кунестино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Приволжский район
586704Кунестиносело57°22'41°10'O-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение
24620416116с Кунестиносело
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