деревня Безобразово, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Безобразово

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11884Сергиевское (Безобразово), с. вл.при рч. Солянке.673531121132Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Юхновский уезд
С. Безобразово с деревнями21Алекс. Ал. Лопухин125226

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Безобразовская волость
561. Безобразова, село бывшее владельческое, при речке Велье, дворов 33, жителей 180, волостное правление, (уездный город в 70 верстах), церковь православная, богадельня, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Безобразовская волость
село Безобразово238237231839114701682315214

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Безобразовская волость
159БезобразовоДеревня7045122119Церковь, министерское училище, ярмарка в день Вознесения, две мелочныя лавки, казенная винная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
87140Безобразоводеревня55°17'00"34°42'00"N-36-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Тумановское сельское поселение
66605480102д Безобразоводеревня

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