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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11884Сергиевское (Безобразово), с. вл.при рч. Солянке.673531121132Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Юхновский уезд
С. Безобразово с деревнями21Алекс. Ал. Лопухин125226
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
561. Безобразова, село бывшее владельческое, при речке Велье, дворов 33, жителей 180, волостное правление, (уездный город в 70 верстах), церковь православная, богадельня, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Безобразово238237231839114701682315214
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
159БезобразовоДеревня7045122119Церковь, министерское училище, ярмарка в день Вознесения, две мелочныя лавки, казенная винная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87140Безобразоводеревня55°17'00"34°42'00"N-36-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605480102д Безобразоводеревня