сельцо Тимоново, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Тимоново

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2758Тимоново (Ивановское), сц. вл.при руч. Симоновском.695043278284

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Ливенский уезд, Воловская волость
106106Тимоно-ИвановскийпоселокТимоно-ИвановскийВсего: 23. Крестьянского типа: 23.618314464201.4Кшень, М.-К.-В. ж. д. : 8,5 км.п. т. ф. о. Волово: 20 км.

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