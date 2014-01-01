посёлок городского типа Хуло, ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014) — Familio

Хуло

ხულოს მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
ხულო
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Аджарская АССР, Хулойский район
поселок городского типа Хуло2205240551

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ხულოს მუნიციპალიტეტი
დაბა ხულოBorough KhuloМужчин: 466. Женщин: 541. Всего: 1007.

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