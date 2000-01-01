деревня Киево, Заборовская волость, Тихвинский уезд (на 1913) — Familio

Киево

Заборовская волость, Тихвинский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Тихвинский уезд
Д. Киево9Графиня Зенеида Ив. Менгден227

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Заборовская волость
14Киева (дер.)4-го стана, 4-го зем. уч.Пашковского88232851110713земледелиелесные заработкиколодезь
23Малая Киева (пслк.)4-го стана, 4-го зем. уч.Сер. Алексеева115611110713земледелиеруб. и спл. леса.река Мда, колодезь

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