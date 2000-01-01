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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Круглицы Узьминской волости Гдовского уезда П. Дмитриева в д. Шатовщина. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По жалобе крестьянки дер. Круглицы Узьминской волости Гдовского уезда А. Григорьевой на постановление земского начальника 5-го участка. 1901–1903 гг. // Центральный госуд Показать все
По жалобе крестьянки Псковской губернии Матрены Егоровой на опекунов над имуществом ее умершего отца, крестьянина д. Круглицы Узьминской волости Гдовского уезда Егора Пет Показать все
Об отводе выселка и хуторских участков домохозяевам из надельной земли крестьян сел. Круглицы Узьминской волости Гдовского у. 1910–1912 гг. // Центральный государственный Показать все
О закреплении за Банком имения должника крестьянина деревни Круглицы Узьминской волости Гдовского уезда, Грейс Г. 1917 г. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По жалобе крестьян д. Круглицы Узьминской волости о задержке выдачи пособий на землеустройство и расселении на хутора. 1908–1909 гг. // Центральный государственный истори Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1602Жабно (Круглицы), д. вл.при колодце.851893434
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Круглицы д.852 стан4845 участок45почтовое отделение Узьмино.