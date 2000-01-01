деревня Морозово, Монинская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Морозово

Монинская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1906 г. По телеграмме крестьян деревни Морозова, Монинской волости, Бельского уезда Смоленской губернии об ускорении разрешение Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
2337Морозово, д. вл.при р. Березе.30¼84757

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Иоткинская волость
52. Морозовка, деревня бывшая владельческая, дворов 5, жителей 24, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Монинская волость
665МорозовоДеревня323210298

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