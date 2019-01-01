посёлок при станции Кензино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кензино

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Ясеневская волость
Станц. Кензино Сызр.-Вяз. жел. д.5563при р. Иберде2192443218ЯсенокъЗернохранилище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
329613Кензинопос.ст.53°44'с.ш.40°26'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Смолеевское сельское поселение
61650455151п.ст Кензинопоселок при станции (поселок станции)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.