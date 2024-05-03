деревня Щелкуново, деревня Щелкуново, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Щелкуново

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Масловская волость
Щелкуново (деревня)5Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
292117Шелкуноводеревня52°59'с.ш.35°47'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Котовское сельское поселение
54655422181д Щелкуноводеревня
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