деревня Пол-Онута, деревня Пол-Онута, Хотинский уезд, Бессарабская губерния (на 1886) — Familio

Пол-Онута

Хотинский уезд, Бессарабская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
920Пол-Онута, д. вл.при ручье Черном Потоке, на Австрийской границе.3333226051

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Грозинская волость
629. Пол-Онут (Пашканы), село царан, при речках Онуте и Черн. Потоке, дворов 40, жителей 258, церковь православная
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