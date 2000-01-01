деревня Прохватиловка, деревня Прохватиловка, Сокольская волость, Кобелякский уезд (на 1900) — Familio

Прохватиловка

Сокольская волость, Кобелякский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1605Прохватиловка, д. вл.при р. Ворскле.162340180181Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
Д. Профатиловка29Владим. Леонтьев18041

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Сокольская волость
27.0Профатиловка деревняПрофатиловское2137996176320313633
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