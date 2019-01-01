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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянах Кирсановского уезда, Васильевой волости, села Паники Прасковьи и Анне Михайловых Закондаевых. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 29. Дело 160 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1010Архангельское (Паника), с. вл.при рч. Панике.233755276274Церковь православная 1. Завод поташный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Паники с 1 деревнею28Ив. Гавр. Чекмарев871828
С. Паники и Д. Нюдовка116Кн. Вяземский1601020
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
408. Паника, село бывшее владельческое, при речке Паничке, дворов 26, 152, церковь православная, богадельня
409. Паника, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 215, школа
434. Серебрянка (Паника), деревня бывшая владельческая, при речке Панике, дворов 69, жителей 552
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Паника«Кирсановская» п.-т. контора2323
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64936Паникасело52°47'42°54'N-38-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68646440146с Паникасело