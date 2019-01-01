село Паника, село Паника, Умётский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Паника

Умётский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянах Кирсановского уезда, Васильевой волости, села Паники Прасковьи и Анне Михайловых Закондаевых. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 29. Дело 160 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1010Архангельское (Паника), с. вл.при рч. Панике.233755276274Церковь православная 1. Завод поташный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Паники с 1 деревнею28Ив. Гавр. Чекмарев871828
С. Паники и Д. Нюдовка116Кн. Вяземский1601020

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Васильевская волость
408. Паника, село бывшее владельческое, при речке Паничке, дворов 26, 152, церковь православная, богадельня
Кирсановский уезд, Васильевская волость
409. Паника, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 215, школа
Кирсановский уезд, Золотовская волость
434. Серебрянка (Паника), деревня бывшая владельческая, при речке Панике, дворов 69, жителей 552

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Васильевская волость
село Паника«Кирсановская» п.-т. контора2323

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Умётский район
64936Паникасело52°47'42°54'N-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Умётский муниципальный район, Сельское поселение Оржевский сельсовет
68646440146с Паникасело
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