деревня Овсяники, Спасская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Овсяники

Спасская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4229Овсяники (Овсяникова), д. вл.при рч. Локне.4325278291

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Спасская волость
252. Овсяники, деревня бывшая владельческая, при речке Локне, дворов 27, жителей 140, дехт. з., водяная мельница, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Спасская волость
220ОвсяникиДеревня41327679

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