деревня Великий Двор, Вытегорский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Великий Двор

Вытегорский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Замошской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
1079Замошский погост (Велпкий двор), с.при урочище Замошье.4319266999Церквей православных 2. Мельница.

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Макачевская волость
251611. Великий дворЗамошскоеПри ручьях и колодцах406До ближайшего поселения: 125 с. До школы: школа. До почтового отделения: 13½. До пароходной пристани: 43. Крестьянское: 34. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 36. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 92. Не крестьянское: 4. Крестьянское: 115. Не крестьянское: 7.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
33443Великий Двордеревня61°10'с.ш.36°49'в.д.P-37-098

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