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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Замошской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1079Замошский погост (Велпкий двор), с.при урочище Замошье.4319266999Церквей православных 2. Мельница.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
251611. Великий дворЗамошскоеПри ручьях и колодцах406До ближайшего поселения: 125 с. До школы: школа. До почтового отделения: 13½. До пароходной пристани: 43. Крестьянское: 34. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 36. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 92. Не крестьянское: 4. Крестьянское: 115. Не крестьянское: 7.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33443Великий Двордеревня61°10'с.ш.36°49'в.д.P-37-098