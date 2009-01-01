агрогородок Любиничи, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Любиничи

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Любиничская волость
220. Любиничи, село бывшее владельческое, дворов 70, жителей 33, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа. В 7 верстах — Башкировка, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Любиничская волость
село Любиничи411937744111237233985770876

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Любиничская волость
1Село Любиничи, в нем Любиничское в. п. шосейной дор. колодцеЛюбиничск. с. о. 92300320Любиничск. пр. 4543

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Словенский сельсовет
д Любиничи318

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Словенский сельсовет
аг. Любиничи173

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