деревня Великое Село, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Великое Село

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Молодечнянская волость
86. Великое Село, деревня бывшая владельческая и государственная, при реке Уше, дворов 52, жителей 570

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Полочанская волость
Великое-Село, им. (Цивинского), жит. 19 (13 м. 6 ж.), дес. 301, у. гор. 69 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.
Великое-Соло, ус. (Посака), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 11, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Молодечно 13 в.
Великое-Соло, ус. (Дедки), жит. 9 (2 м. 7 ж.), дес. 18, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Пруды 13 в.
Великое-Соло, д., жит. 141 (67 м. 74 ж.), дес. 92, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Молодечно 15 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Полочанский сельсовет
д Великое Село38

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Полочанский сельсовет
д. Великое Село60

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