Населенное место

Великое-Село, им. (Цивинского), жит. 19 (13 м. 6 ж.), дес. 301, у. гор. 69 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.

Великое-Соло, ус. (Посака), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 11, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Молодечно 13 в.

Великое-Соло, ус. (Дедки), жит. 9 (2 м. 7 ж.), дес. 18, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Пруды 13 в.