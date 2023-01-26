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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
86. Великое Село, деревня бывшая владельческая и государственная, при реке Уше, дворов 52, жителей 570
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Великое-Село, им. (Цивинского), жит. 19 (13 м. 6 ж.), дес. 301, у. гор. 69 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Молодечно 10 в.
Великое-Соло, ус. (Посака), жит. 9 (3 м. 6 ж.), дес. 11, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Молодечно 13 в.
Великое-Соло, ус. (Дедки), жит. 9 (2 м. 7 ж.), дес. 18, у. гор. 61 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Пруды 13 в.
Великое-Соло, д., жит. 141 (67 м. 74 ж.), дес. 92, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Молодечно 15 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Великое Село38
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Великое Село60