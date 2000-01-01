деревня Пологи, деревня Пологи, Воротышенская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Пологи

Воротышенская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5556Пологи, д. вл.при рч. Песочне.2037239897

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Присельская волость
327. Пологи, деревня бывшая владельческая, при реке Песочне, дворов 20, жителей 171, 2-х класс, училище, приемная для родильниц, водяная мельница

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Воротышенская волость
81ПологиДеревня20257679
82ПологиДеревня20269298
83ПологиВладельческая усадьба18124Министерское училище, кирпич. завод.
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